Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Arsenal ve Manchester City kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Manchester City zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Arsenal - Manchester City mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Arsenal - Manchester City karşı karşıya geliyor. Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21 Eylül saat 18:30’da başlayacak ve beİN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

