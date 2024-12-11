Arsenal-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal-Monaco maçına geri sayım başladı. Format değiştiren turnuvada bu sezon 10'ar puanı bulunan iki takımda kazanmak için sahaya çıkacak. Öte yandan İki takım tarihinde iki kez karşı karşıya gelirken iki takımında birer galibiyeti bulunuyor. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Davide Massa yönetirken yardımcılıklarını da aynı ülkeden Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. İşte, Arsenal-Monaco maçına dair tüm bilgiler...



ARSENAL-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Arsenal-Monaco maçı, 11 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.



Karşılaşma, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI



20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)



20.45 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)



23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya)



23.00 Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere)



23.00 Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya)



23.00 Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa)



23.00 Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)



23.00 Feyenoord (Hollanda)-Sparta Prag (Çekya)



23.00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

