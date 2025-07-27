Hazırlık maçında Arsenal ve Newcastle United karşı karşıya geliyor. Kallang'da, Singapur Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin erkanlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Arsenal yıldız oyuncularıyla sonuca gitmeye çalışacak.. Peki Arsenal - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın ekranlara geleceği kanal…



ARSENAL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN?



Arsenal ile Newcastle United, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele 27 Temmuz Pazar günü saat 14:30 da başlayacak. Arsenal - Newcastle United karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

