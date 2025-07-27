Arsenal - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Premier Lig’in önemli takımlarından Arsenal, Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Arsenal - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hazırlık maçında Arsenal ve Newcastle United karşı karşıya geliyor. Kallang'da, Singapur Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin erkanlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Arsenal yıldız oyuncularıyla sonuca gitmeye çalışacak.. Peki Arsenal - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın ekranlara geleceği kanal…
ARSENAL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Arsenal ile Newcastle United, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadele 27 Temmuz Pazar günü saat 14:30 da başlayacak. Arsenal - Newcastle United karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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