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Arsenal, Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup etti

18.10.2026 23:48

Arsenal, Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup etti
Reuters

Madueke gol sevinci.

Volkan Üstüyıldız
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Arsenal, Nottingham Forest galibiyeti ile Premier Lig'de ikinci sıraya yükseldi. Ayrıca, rakibine karşı son 12 lig maçındaki dokuzuncu galibiyetini elde etmiş oldu.

Premier Lig'de Arsenal, Notthingham Forest deplasmanında zorlansa da kazanmayı başardı. Madueke'nin 80. dakikada attığı golle 3 puanı alan Gunners 7 maç sonunda puanını 18'e yükseltirken tüm kulvarlarda üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Arsenal rakibi ile son 12 maçında 9. galibiyetine de imza attı.

 

Arsenal 21 puanlı lider Manchester City'nin ardından 2. sırada bulunuyor.

 

Nottingham Forest ise üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak haftayı küme düşme hattında tamamladı.

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