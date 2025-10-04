Arsenal - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Arsenal ev sahibi avantajını kullanarak West Ham karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. West Ham ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



ARSENAL - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Arsenal - West Ham mücadelesi bugün saat 17.00’da başlayacak.



Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

