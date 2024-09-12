Arsenal'dan Arteta'ya yeni sözleşme

Premier Lig devi Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Sezona 2 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Arsenal, ligde 4. sırada bulunuyor.
234 MAÇA ÇIKTI
İspanyol çalıştırıcı Arsenal'da çıktığı 234 maçta 1.97 başarı ortalaması elde etmişti.
Arsenal 15 Eylül Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
Belief in what we do.— Arsenal (@Arsenal) September 12, 2024
Mikel Arteta has committed his future to The Arsenal ✊ pic.twitter.com/fo9zS9jvL5
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