Arsenal'de rekor: Max Dowman tarihe geçti

İngiltere Lig Kupası'nın dördüncü turunda Arsenal evinde Brighton & Hove Albion'u ağırladı.

Topçular, rakibini 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırırken karşılaşma tarihe geçti.



EN GENÇ ARSENAL OYUNCUSU

15 yaşındaki Max Dowman, karşılaşmaya 11'de başlayarak kulüp tarihinin bir maça 11'de başlayan en genç oyuncusu oldu.

Bu rekor daha önce 16 yaşındayken maça 11'de başlayan Jack Porter'a aitti.



"ONDAN TEK ALABİLECEĞİNİZ KÜÇÜK BİR GÜLÜMSEME"



Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, karşılaşmanın ardından Dowman'ın durumu hakkında da açıklamarda bulundu. İspanyol teknik adam, "Ondan alabileceğiniz şey, küçücük bir gülümseme... Onun için her şey doğal, her şey yolunda. Oynama şekli de sırrı da bu; bunu büyütmüyor. Sadece en iyi yaptığı şeyi yapıyor, cesaret ve kararlılıkla futbol oynuyor. Bugün yine, henüz 15 yaşındayken Premier Lig seviyesinde inanılmaz becerilerini gösterdi. Bu kesinlikle özel bir şey."



"EŞSİZ BİR DUYGU"



17 yaşındaki Andre-Harriman-Annous da Brighton & Hove Albion karşısında forma şansı buldu. Arteta bu konu hakkında da, "Birine hayallerini gerçekleştirmesi için şans vermek eşsiz bir duygu. Her şeyin son derece olumlu sonuçlanmasından dolayı da ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.