Arsenal'den Pendikspor'a transfer. Umut Eskiköy'ün ekibine uzman isim

Pendikspor , Gronnemark'ın katılımıyla bu alandaki çalışmalarını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Thomas Gronnemark, Avrupa ve dünya futbolunun birçok önemli kulübüne danışmanlık veriyor.

Kariyerinde 2018-2023 yılları arasında Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da taç atışı antrenörü olarak görev yapan Gronnemark, 2025-2026 sezonunda da Mikel Arteta ile birlikte Arsenal 'de çalıştı.