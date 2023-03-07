Arsenal'ın gol sevincine soruşturma

Premier Lig'de 26. haftada Arsenal-Bournemouth karşılaşmasında Arsenal, Reiss Nelson'ın 90+7'de attığı golle 2-0 geriye düştüğü Bournemouth'a karşı 3-2'lik bir geri dönüşe imza atarak şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan aldı.



Son dakikada gelen golün ardından Emirates tribünleri adeta çılgına dönerken aynı enerji teknik direktör ve ekibinede yansıdı. Bu sezon taç çizgisindeki davranışlarından dolayı zaten eleştirilen Teknik Direktör Mikel Arteta yedek kulübesinden fırladı ve Arsenal taraftarlarına doğru koştu ve bunu yaparken de yumruklarını havaya kaldırdı.



Maçtan sonra The Mirror'a konuşan Arteta "Koşmaya başladım, nereye koştuğumu bilmiyordum. Taraftarların yüzlerine bakıyorum. Gözlerindeki gülümseme ve neşe. 'Anı' yaşamak harika." dedi.



Hakem Chris Kavanagh, Arsenal'in kutlamalarını maçtan sonra FA'ya bildirdi, bu da teknik direktör ve ekibinin aşırı olup olmadığına karar vermek için Nelson'ın golü sonrasını araştıracakları anlamına geliyor. Kuralları ihlal ettiğine karar verilirse, hem kulüp hem de ilgili kişiler görevi kötüye kullanmakla suçlanabilir.



Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, 2018'de Liverpool'un Anfield'da Everton'a karşı geç bir galibiyet golünün ardından sahaya çıktığı sırada aynı yasalara göre cezalandırılmıştı.



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