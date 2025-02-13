Arsenal'in sakatlık kabusu: Şimdi de Kai Havertz sezonu kapattı!

Arsenal'in yıldız golcüsü Kai Havertz, antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Kuzey Londra ekibi, Havertz'in hamstring sakatlığı yaşamasının ardından ameliyat olacağını ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Arsenal'den yapılan açıklama şöyle:

"Kai Havertz’in geçtiğimiz hafta Dubai’de yapılan bir antrenmanda hamstring sakatlığı yaşadığını doğrulayabiliriz. Ameliyatın hemen ardından Kai, iyileşme ve rehabilitasyon sürecine başlayacak. Bu sürecin, gelecek sezonun hazırlık dönemine kadar devam etmesi bekleniyor."

ARSENAL'İN SAKATLIK KABUSU

Sezon boyunca tüm kulvarlarda 34 resmi maçta 15 golle takımın en golcü ismi olan 25 yaşındaki Havertz, Gabriel Jesus (ön çapraz bağ sakatlığı), Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli (her ikisi de hamstring sakatlığı) gibi önemli isimlerle birlikte Arsenal’in sakatlık listesine katıldı.