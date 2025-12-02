Arteta, Arsenal taraftarından destek istiyor

Premier Lig'in lideri Arsenal, ligin 14. haftasında evinde Brentford'u konuk edecek.

Her ne kadar son üç lig maçında alınan iki beraberlik moralleri bozsa da "Topçular"ın en yakın rakibi Manchester City ile arasında 5 puanlık fark bulunuyor.

Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Mikel Arteta, zorlu Brentford maçının öncesinde taraftarlarına çağrı yaptı.

"TARAFTARLARIMIZ HAYVANLAR GİBİ HAREKET ETMELİ"

Brentford maçı için taraftarlarından destek isteyen İspanyol teknik adam, "Taraftarlarımız yarın Emirates'de olmalı. Rakibi boğmalı ve enerjimizi sahaya yansıtmalıyız. Taraftarlarımız kenarda hayvanlar gibi olmalı. Hayati bir fırsatımız var. Motivasyonumuz hazırlığımızdan geliyor. Rakibimizden daha iyi olma hırsımız da buna katkı sağlıyor. Şu an ligde olduğumuz konumdan dolayı başka bir motivasyona da ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Yaptıkları hatalarla birlikte geliştiklerini söyleyen Arteta, ""Oyuncularım antrenmanlarda belirli pozisyonlar için çalışmıyorlar. Bazen de orada oynamak zorunda kalıyorlar. Özellikle ön alanda bu sorunu çokça yaşadık. Şimdi de kendi yarı sahamızda sorun yaşıyoruz. Öğreniyoruz ve kadromuza daha çok güvenmeye başlıyoruz. Aynı zamanda daha çok seçeneğimiz de oluyor. Eğer birçok kulvarda mücadele etmek istiyorsak oyuncularımı birden fazla mevkide oynatmalıyım." diyerek sözlerini sonlandırdı.

KARŞILAŞMA SAAT 22.30'DA

Arsenal'ın Brentford'u ağırlayacağı mücadele yarın saat 22.30'da başlayacak.