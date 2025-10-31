Arteta'nın durmaya niyeti yok: "Gaza basmaya devam etmeliyiz"

Premier Lig'de lider Arsenal, yarın yani 1 Kasım Cumartesi günü Burnley'in konuğu olacak.

"Topçular"da Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, Kai Havertz ve Noni Madueke sakatlıkları dolayısıyla maç kadrosunda yer alamayacak. William Saliba'nın durumuysa belirsizliğini koruyor.

Önemli oyuncularını sakatlığa kurban veren Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Burnley maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



"MİLLİ ARADAN SONRA DÖNMELERİNİ UMUYORUZ"



Takımdaki sakat oyuncuların durumları hakkında değerlendirmelerde bulunarak sözlerine başlayan Arteta, "Kayıplarımız aynı. Martinelli maçta olmayacak, Saliba'nın durumunu da bekleyip göreceğiz. Geri kalanlar ise daha iyiler ancak henüz hazır değiller. Martinelli'nin ne zaman geri döneceğini bilmiyorum ama bu maçta oynamanın onun için çok erken olacağının farkındayım. Milli aradan sonra tüm oyuncularımızın kadroya döneceğini umuyorum. Çok heyecanlıyım çünkü onlar muazzam oyuncular. Onların geri dönebilmek için nasıl hazırlandıklarını görebiliyorum. Bu oyunculara yeniden sahip olmak mutluluk verici olacak." dedi.

