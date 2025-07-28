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Artık her şey tamam: Victor Osimhen'in Galatasaray'a imza tarihi netleşti

Galatasaray'da taraftarların merakla beklediği Victor Osimhen transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Artık her şey tamam: Victor Osimhen'in Galatasaray'a imza tarihi netleşti

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren 'da taraftarlar gözünü transfere çevirmiş durumda.

Bayern'den ayrılan Leroy Sane'nin 3 yıllık imza atmasıyla birlikte dönemi açan sarı-kırmızılılarda tüm camianın odak noktası Victor Osimhen transferi olmuştu.

Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların Napoli ile görüşmeleri oldukça güç ve uzun sürmüştü.

NAPOLI DE İKNA EDİLMİŞTİ

Özellikle Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in bitmek bilmeyen talepleri karşısında pes etmeyen Galatasaray Yönetimi, en sonunda yıldız ismin transferi için anlaşmaya varmıştı.

ÖDEME PLANI

40 milyon euro peşin artı 35 milyon euro'yu iki taksit halinde 1 yıl içinde ödeme teklifini Napoli'ye sunan ve anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübünün istediği teminat belgelerini hazırlamak için harekete geçmişti.

Artık her şey tamam: Victor Osimhen'in Galatasaray'a imza tarihi netleşti - 1

"TEMİNAT BELGESİ EN GEÇ 30 TEMMUZ'DA ULAŞACAK"

İtalya'da yayın yapan Rai 2'de konuşan muhabir Ciro Venerato'nun aktardığı bilgilere göre , teminat belgelerini en geç 30 Temmuz Çarşamba günü Napoli'ye göndermiş olacak ve Osimhen'in Türkiye'ye kesin olarak dönüşünün resmen açıklanacak.

Artık her şey tamam: Victor Osimhen'in Galatasaray'a imza tarihi netleşti - 2

İMZA TARİHİ

Öte yandan 'a gelmek için gün sayan Nijeryalı golcünün ise Lazio ile yeni sezon öncesi yapılacak son hazırlık maçının oynanacağı 2 Ağustos tarihinde resmi imzayı atacağı iddia edildi.

Artık her şey tamam: Victor Osimhen'in Galatasaray'a imza tarihi netleşti - 3

BURUK: "EN KISA SÜREDE BİTECEK"

Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Osimhen'in kalacağına çok inandım. Burada hiç görmediği kadar bir sevgi görmedi. Onu bırakıp gitmenin kolay olmayacağını düşündüm. Bizim düşüncelerimizi de boşa çıkarmadı. süreci devam ediyor. En kısa sürede biteceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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