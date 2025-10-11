Artvin Hopa - Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Artvin Hopa - Pazarspor maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Artvin Hopa ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Pazarspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



ARTVİN HOPA - PAZARSPOR MAÇI NE ZAMAN?



TFF 3. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Artvin Hopa - Pazarspor kozlarını paylaşacak. Artvin'de, Arhavi İlçe Stadyumu'nda oynanacak kritik maç bugün (11 Ekim) saat 14.00’da başlayacak ve Sıfır TV üzerinden canlı yayınlanacak.

