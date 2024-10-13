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Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Artvin'in Arhavi ilçesinde oynanması planlanan Artvin Hopaspor ile Tokat Belediye Plevne Spor müsabakası aşırı yağış nedeniyle ertelendi.

Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi

Artvin Hopaspor ile Tokat Belediye Plevne Spor arasında Arhavi Şehir Stadı'nda oynanması planlanan 3. Lig 1. Grup 6. hafta karşılaşması, etkili olan sağanak yağış nedeniyle tatil edildi.

Suların zemini kaplamasıyla birlikte müsabaka olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Yetkililer, maçın yarın saat 14.30'da oynanacağını açıkladı.

Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi - 1

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