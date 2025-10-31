Aryna Sabalenka zirvedeki yerini perçinlemek istiyor

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen "ABD Açık" adlı grand slam'i birinci olarak tamamlamıştı.

27 yaşındaki sporcu "Roland Garros" ve "Avustralya Açık"da final oynama başarısı göstermişti.

Bu yıl gösterdiği performans sonucunda WTA tarafından hazırlanan dünya sıralamasında birinci sıraya yükselen Sabalenka, 1-8 Kasım arasında düzenlenecek olan WTA Finalleri'nde de boy gösterecek.

Dünya 1 numarası, yaklaşan turnuva öncesinde WTA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.



"GERİ DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"



Sezonu erkenden tamamlamak istemediğini belirten Belaruslu raket, "Sezonu erkenden bitirmek her zaman daha kolaydır ama ben çok heyecanlıyım. Dürüst olmak gerekirse geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Burayı seviyorum, burada oynamayı seviyorum. Umuyorum ki, bu sene geçen seneden çok daha iyi bir derece elde edeceğim." ifadelerini kullandı.



NOT: Geçen sene de aynı turnuvaya katılan Sabalenka, organizasyona yarı final etabında veda etmişti.

