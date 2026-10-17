Asensio için şok iddia. İğne tedavisi sonuç vermedi, ameliyat olacak

Fenerbahçe 'de Corendon Alanyaspor galibiyetinin sevinci Marco Asensio 'dan gelen haberle gölgelendi. Dizindeki sakatlığı yüzünden Aston Villa ve Alanyaspor maçlarında kadroya alınmayan İspanyol futbolcunun yurt dışında ameliyat olacağı iddia edildi.

Haberlere göre iğne tedavisi ile sonuç alınamadığı için ameliyat kararına varıldı.

Asensio'nun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı da belirtildi.

Asensio ve sağlık heyetinin yarın yapılacak toplantıda bu konuyu açıklaması bekleniyor.