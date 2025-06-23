Asırlık çınar icralık oldu... Kulüp logosuna haciz geldi!

3. Lig'de 855 milyon TL borçla düşen Altay'da 28 Mayıs'ta göreve gelen yeni yönetim icra dosyalarıyla baş etmeye çalışıyor.

Kulüpte 2022-23 yılları arasında görev yapan bir antrenörün 473 bin TL alacağı nedeniyle kulübün logosu, markası ve amblemine 9 Mayıs'ta haciz işlemi başlattığı ortaya çıktı.

Eski antrenörün avukatı son olarak icra edilen marka, logo ve amblemin satışını talep etti.



"SON 15 YIL DENETLENECEK'"



Altay'ın son 15 yılını denetlemek için Türkiye'nin en büyük denetim şirketlerinden biriyle anlaşma yapıldı.

Kulüpten 150 milyon TL alacağı bulunan eski yöneticilere alacaklarını bağışlamaları çağrısı yapıldı.