Asırlık gelenek: 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Antalya’da devam ediyor

AHMET TAŞI VE ORHAN OKULU DAMGASI Elmalı güreşlerine son dönemde Türk yağlı güreşinin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı ve 654, 657, 664 Kırkpınar Yağlı Güreşleri birinciliğiyle Antalya'nın gururu olan Orhan Okulu damgasını vurdu. Ahmet Taşçı, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 5 kez kazanarak rekor kırarken Orhan Okulu ise 6 kez üst üste başpehlivan olarak rekoru eline geçirmeyi başardı. Okulu, 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de şampiyonluğa en yakın isim olarak dikkati çekiyor. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri aynı zamanda ligin son etabını oluşturuyor.

EŞİNE AZ RASTLANIR BİR MÜCADELEYE SAHNE OLMUŞTU



Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin 666'ncısı, 9 Eylül 2018'de er meydanlarında eşine az rastlanır bir mücadeleye sahne oldu.



"Sarı fırtına" olarak anılan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, yarı finalde hemşehrisi ve kendisi gibi Kırkpınar başpehlivanı ünvanına sahip Ali Gürbüz ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen ve 2 saat 15 dakika süren müsabakada, İsmail Balaban'ın babası Hasan ve dedesi Mehmet Balaban, er meydanına çıkarak, güreşin bitirilmesini istedi. Ailelerin araya girmesine rağmen güreşmeye devam eden İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ü yendi.



Zorlu mücadelelerin ardından finale çıkan İsmail Balaban, aşırı yorgunluğa bağlı yaşadığı kramplar ve sakatlığı nedeniyle müsabakadan çekilmek zorunda kalınca, Orhan Okulu başpehlivanlığı kazandı.

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ'NİN TARİHİ

Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, kökeni 1352 yılına dayanan ve Osmanlı arşivlerinde de yer alan Türkiye’nin en eski güreş organizasyonudur. “Toramanlar Vakfı” kayıtlarında geçen güreş alanı, yüzyıllardır Elmalı’da bu geleneğin sürdürüldüğünü göstermektedir. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de adı geçen güreşler, günümüzde Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’nde yer almaktadır.



Elmalı Güreşleri yalnızca spor değil, aynı zamanda bölgeye katkı sağlayan bir kültür etkinliği olarak öne çıkmıştır. Güreş gelirleriyle Elmalı Lisesi, Devlet Hastanesi, Spor Tesisleri ve Müzesi gibi birçok önemli yapının yapılmasına destek olunmuştur.



Her yıl eylül ayının ilk haftasında düzenlenen organizasyon, panayır, sergi ve konserlerle bir şenlik havasında geçmektedir. Anadolu’ya göç eden Oğuz boylarının en eski spor miraslarından biri kabul edilen Elmalı Güreşleri, asırlardır güreşseverleri buluşturarak gelecek nesillere aktarılmaktadır.