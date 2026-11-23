Sarıyer Uskumruköy'de kaçan bir aslanın arama çalışmaları gece boyunca devam ederken , Galatasaylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da olay yerinden bir görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Bardakcı'nın aslanı arama çalışmaları sırasında bölgeye geldiği iddia edilirken, deneyimli stoperin Instagram hesabından yaptığı paylaşım da ayrı bir gündem oldu.

Bardakçı, sosyal medyada bir aslanı sevdiği görüntüleri paylaştı.