Aslan aramaya futbolcu Abdülkerim Bardakcı da katıldı. Gece yarısı aslan paylaştı
23.11.2026 08:12
Son Güncelleme: 23.11.2026 09:42
Galatasaylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın aslan arama çalışları sırasındaki görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın Uskumruköy'de aslan arama çalışmaları sırasında bölgeye geldiği iddia edildi. Bardakçı, aslanlı paylaşım da yaptı.
Sarıyer Uskumruköy'de kaçan bir aslanın arama çalışmaları gece boyunca devam ederken , Galatasaylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da olay yerinden bir görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Bardakcı'nın aslanı arama çalışmaları sırasında bölgeye geldiği iddia edilirken, deneyimli stoperin Instagram hesabından yaptığı paylaşım da ayrı bir gündem oldu.
Bardakçı, sosyal medyada bir aslanı sevdiği görüntüleri paylaştı.
Galatasaylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Uskumruköy'de aslan aramaları devam ederken sosyal medyada bir aslanı sevdiği görüntüleri paylaştı.
SARIYER'DE ASLAN PANİĞİ
Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam saat 19.50'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, aslan gördüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanı tespit etti.
Aslanı arama çalışmaları gece boyunca sürdü .