Aslan hem kupada hem ligde kükredi. Galatasaray 2025 yılında müzesine iki ekleme yaptı

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla 2025 yılında müzesine iki kupa ekledi. Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da rakibi Trabzonspor'u finalde mağlup ederek kupanın sahibi oldu.



Sarı-kırmızılılar, 2025 yılında yıldız isimleri de kadrosuna kattı. Galatasaray, yaz transfer döneminde Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır gibi birçok önemli isimle kadrosunu güçlendirdi.



FORMASINA BEŞİNCİ YILDIZI TAKTI



Galatasaray, Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyon olarak formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonu 95 puanla zirvede tamamlayarak, Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip Galatasaray, Türkiye'de formasına 5. yıldızı takan ilk ve tek ekip olmayı da başardı.