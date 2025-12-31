Aslan hem kupada hem ligde kükredi. Galatasaray 2025 yılında müzesine iki ekleme yaptı
31.12.2025 14:20
Galatasaray Futbol Takımı, 2025 yılında kazandığı kupalarla ve yaptığı önemli transferlerle adından söz ettirdi. Sarı kırmızılı ekip müzesine iki kupa ekledi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla 2025 yılında müzesine iki kupa ekledi. Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da rakibi Trabzonspor'u finalde mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Sarı-kırmızılılar, 2025 yılında yıldız isimleri de kadrosuna kattı. Galatasaray, yaz transfer döneminde Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır gibi birçok önemli isimle kadrosunu güçlendirdi.
FORMASINA BEŞİNCİ YILDIZI TAKTI
Galatasaray, Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyon olarak formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonu 95 puanla zirvede tamamlayarak, Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyonluğa ulaştı.
Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip Galatasaray, Türkiye'de formasına 5. yıldızı takan ilk ve tek ekip olmayı da başardı.
Galatasaray, 2025 yılında bonservis için yaklaşık 175 milyon euro harcadı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Galatasaray, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti.
Sarı-kırmızılılar, 2025 yılı içerisinde 4 Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. Galatasaray, lig aşamasındaki maçlarda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile iç sahada 3-3 berabere kalırken, Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-1 yenildi.
"Cimbom", lig aşaması sonrasında UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti. Rakibine deplasmanda 4-1 yenilen Galatasaray, iç sahada 2-2 berabere biten karşılamanın ardından organizasyona veda etti.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 42 puanla en üst sırada tamamladı.
Son şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sezonun ilk yarısında 39 kez rakip ağları sarsan "Cimbom", 12 golü kalesinde gördü.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOLUNA DEVAM EDİYOR
Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasını 9 puanla 18. sırada kapattı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon direkt olarak katıldığı lig aşamasının ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Galatasaray, sonrasında sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda da Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak da deplasmanda Fransa'dan Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.
Galatasaray, oynanan 6 maç sonunda 8 kez rakip ağları havalandırırken, 8 golü de kalesinde gördü.
54 RESMİ MAÇ OYNADI
Galatasaray, 2025 yılında toplamda 54 resmi maç oynadı.
Sarı-kırmızılı ekip, yıl içerisinde 37 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 7 Türkiye Kupası maçına çıktı.
Galatasaray, bu maçlarda 37 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 115 gol atarken, 48 kez topu ağlarında gördü.
2025 yılı resmi maç tablosu