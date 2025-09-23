Aston Villa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı başlıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Aston Villa ile Bologna karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Brann karşısında hata yapmak istemiyor. Bologna ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Aston Villa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Aston Villa - Bologna maçı canlı yayın bilgisi…
ASTON VİLLA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Aston Villa - Bologna mücadelesi 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.
Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
