Aston Villa - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Aston Villa - Bournemouth karşı karşıya geliyor. Bournemouth zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Aston Villa - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

ASTON VİLLA - BOURNEMOUTH MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere’de haftanın dikkat çeken maçında Aston Villa - Bournemouth kozlarını paylaşıyor. Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.