Aston Villa - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig’de haftanın maç programı belli oldu. Sezonunun iddialı takımlarından Aston Villa , Burnley’i konuk edecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Aston Villa - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Aston Villa ev sahibi avantajını kullanarak Burnley karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Burnley ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
ASTON VİLLA - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Aston Villa - Burnley mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 16.00da başlayacak.
Liverpool'da, Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
- Etiketler :
- İngiltere Premier Lig
- Maç
- Aston Villa