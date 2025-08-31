Aston Villa - Crystal Palace  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Premier Lig’de üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Crystal Palace zorlu Aston Villa deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Liverpool’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.



ASTON VİLLA - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’in üçüncü hafta mücadelesinde Aston Villa ve Crystal Palace kozlarını paylaşacak.



Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (31 Ağustos) saat 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

