Aston Villa-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig'de 6. hafta
İngiltere Premier Lig'de 6. hafta maçları bugün tamamlanacak. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Aston Villa ile Fulham karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki, Aston Villa-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Fulham karşısında hata yapmak istemiyor. Fulham ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki, Aston Villa-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Aston Villa-Fulham maçı canlı yayın bilgisi…
ASTON VİLLA-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Aston Villa-Fulham mücadelesi 28 Eylül Pazar günü saat 16.00’da başlayacak.
Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
