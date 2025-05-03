Aston Villa-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Premier Lig'in 35. haftasında Aston Villa ve Fulham kozlarını paylaşacak. Premier Lig'de 7. ve 8. sırada olan Aston Villa, Fulham karşısında kazanmak istiyor. Peki, Aston Villa-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ASTON VILLA-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Aston Villa-Fulham maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



ASTON VILLA-FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER



Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Maatsen, Rogers, Kamara, Tielemans, McGinn, Asensio, Watkins



Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Robinson, Lukic, Berge, Sessegnon, Pereira, Iwobi, Jimenez