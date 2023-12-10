Aston Villa kulüp rekoru kırdı

İngiltere Premier Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Aston Villa, dün akşam Arsenal'i tek golle geçerek zirve yarışına ortak olmaya devam etti.
Unai Emery'nin çalıştırdığı Villa, 7. dakikada McGinn'in attığı golle durumu 1-0'a getirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca skor tescillenmiş olurken bu sonuçla birlikte Aston Villa 35 puanla 3. sırada, Arsenal ise 36 puanla 2. sırada yer aldı.
Mikel Arteta'nın takımı zirve yarışında ağır yara aldı.
ASTON VILLA'DAN KULÜP REKORU
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de iç sahada çıktığı son 15 maçı kazanarak kulüp rekoru kırdı.
MAÇ SONU DUA LIPA'YA MESAJ
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp Bussiness numarasını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkısı Dua Lipa'ya mesaj attığı bir görseli paylaşan Aston Villa, "Villa Park'ta üst üste 15 Premier Lig maçını kazandık" mesajını paylaştı.
Dua Lipa'nın sıkı bir Arsenal taraftarı olduğu biliniyordu.
https://t.co/YWJeGXp6pg pic.twitter.com/qK98oz2PLq— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 9, 2023
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