Aston Villa maçında burnu kırılmıştı. Galatasaray, Deniz Gül'ün son durumunu açıkladı
25.11.2026 13:02
Deniz Gül, karşılaşmada aldığı darbe sonrası bandajla maça devam etmişti.
Galatasaray, Aston Villa'ya karşı alınan galibiyette burnu kırılan Deniz Gül'ün sağlık durumunu açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ağırladığı Aston Villa'yı mağlup eden Galatasaray'da sakatlıklar moralleri bozmuştu.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü attığı esnada rakibinin yüzüne darbesiyle sevinç esnasında kanlar içinde yerde kalan Deniz Gül'ün son durumu belli oldu.
Cilt yaralanması ve burun kırığı yaşayan Gül'ün ameliyat edildiği açıklandı.
Deniz Gül'ün ilk müdahalesi saha içinde yapılmıştı.
Sarı-kırmızılıların bildirisinde şöyle denildi:
"Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam oynanan Aston Villa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle burnunda geniş bir cilt yaralanması ve eşlik eden kırık oluşan futbolcumuz Deniz Gül, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem Maslak’ta plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarının katılımıyla bir operasyon geçirmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından durumu günlük olarak takip edilecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."