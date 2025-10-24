NTV.COM.TR

Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig’de heyecan Aston Villa - Manchester City maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Peki Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Aston Villa - Manchester City kozlarını paylaşıyor. Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

