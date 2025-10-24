Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
İngiltere Premier Lig’de heyecan Aston Villa - Manchester City maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Aston Villa - Manchester City karşı karşıya geliyor. Manchester City zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Aston Villa - Manchester City kozlarını paylaşıyor. Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
