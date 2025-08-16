Aston Villa - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de bugün 5 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Newcastle United, zorlu Aston Villa deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Aston Villa’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak. Aston Villa - Newcastle United karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



ASTON VİLLA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de birinci hafta mücadelesinde Aston Villa - Newcastle United kozlarını paylaşıyor.



Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak Aston Villa - Newcastle United karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 14.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



PREMİER LİG CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

14.30 Aston Villa - Newcastle United



17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham



17.00 Sunderland - West Ham United



17.00 Tottenham - Burnley



19.30 Wolverhampton - Manchester City