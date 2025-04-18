Premier Lig’de iki formda takım 33. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Aston Villa ev sahibi avantajını kullanarak Newcastle United karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Konuk ekip ise ligde oynadığı son beş karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı. Aston Villa - Newcastle United mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Aston Villa - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



ASTON VİLLA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Aston Villa ve Newcastle United karşılaşıyor.



Kritik mücadele 19 Nisan cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak. Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Aston Vailla ligde topladığı 54 puanla 7. sırada bulunurken Avrupa kupaları mücadelesi veriyor.



Newcastle United ise Liverpool ve Arsenal’in ardından 59 puanla 3. sırada bulunuyor.

