Aston Villa'dan Anderlecht'e: Milli futbolcu Yasin Özcan imzayı attı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile sözleşme imzalayan ve yeni sezon öncesinde İngiliz ekibine katılan 19 yaşındaki milli futbolcu Yasin Özcan, kiralık olarak Anderlecht’e transfer oldu.



Belçika ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hoş geldin Yasin. Genç Türk savunma oyuncusu Aston Villa’dan Anderlecht’e kiralık olarak katıldı” ifadeleri kullanıldı.



Geçen sezonu Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla geçiren 19 yaşındaki futbolcu, 34 maçta 1 gol-2 asistlik bir performans sergilemişti.

DUYURUDA İSİM HATASI YAPILDI

Yasin Özcan için tasarlanan "Hoş geldin" görselinde genç futbolcunun adı Yanis olarak yazıldı.

Futbolseverler, paylaşıma oyuncunun adının Yasin olduğuna dair birçok yorum bıraktı.