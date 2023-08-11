Aston Villa'dan Zaniolo atağı: Transfer teklifinin ayrıntıları belli oldu

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek istiyor.



İngiliz ekibi, Buendia'nın sakatlanması ve Tete'nin de Galatasaray'a transfer olmasının ardından Zaniolo için sarı kırmızılı takımın kapısını çaldı.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a yaptığı teklifin detaylarını paylaştı.



Habere göre Aston Villa, Zaniolo'yu 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon euro, satın alma opsiyonu 20 milyon euro, 7 milyon euro bonus ve İtalyan oyuncunun maaşının tamamını ödemeyi içeren bir teklifte bulundu. Galatasaray ise teklife henüz yanıt vermedi.



Nicolo Zaniolo, Zalgiris maçının rövanşında oynamazken, Ljubljana ve Kayserispor deplasmanlarına götürülmedi.



Zaniolo, Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.