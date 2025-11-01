At yarışlarında Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları yapıldı

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nun ev sahipliği yaptığı yarışlardan Cumhuriyet Koşusu'nda 3 ve yukarı yaştaki 14 safkan Arap atı, 1600 metrelik çim pistte mücadele etti.



Birincilik ikramiyesinin 10 milyon lira olduğu yarışta, jokey Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Gökırmak" adlı at, 1 dakika 46.84 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Koşuda "Deniz Efe" adlı at 2'nci, "Kahramanoğlu" isimli at da 3'üncü geldi.



2400 metre çim pistte düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda ise 3 ve yukarı yaşta 17 safkan İngiliz atı yarıştı.



Birinciye 7 milyon lira ikramiye verilen koşuda, jokey Ayhan Kurşun'un bindiği "Grande Flusso" adlı at, 2 dakika 29.28 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı. "Handsome King" adlı at 2'nci, "Etsuko" isimli at ise 3'üncü oldu.