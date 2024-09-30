Atakan Karazor A Milli Takımı'ı seçti

Milli Takım tercihi merakla beklenen gurbetçi futbolcu Atakan Karazor tercihini A Milli Takım'dan yana kullandı.



Karazor, Vincenzo Montella'dan davet alması halinde A Milli Takım formasını giyebilecek.



Karazor’un temsilcisi Ersin Akan, oyuncunun tercihini açıkladı.



EKİM AYINDA KADRODA YER ALACAK MI?



Sky'da yer alan habere göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ile yaptığı görüşmenin ardından son kararını veren 27 yaşındaki oyuncunun, ekim ayında açıklanacak olan milli kadroda yer alacağı ifade edildi.

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?



Almanya'da dünyaya gelen Atakan, 7 sezondur Suttgart'ta forma giyiyor.

27 yaşındaki gurbetçi oyuncu orta saha ve stoper bölgelerinde oynayabiliyor.

Atakan, geçen sezon 37 maçta 4 asist yaparken, bu sezon 8 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

