Atakan Karazor İbiza'da tutuklandı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen ve milli takım tercihinde Türkiye'yi seçen ortahasaha oyuncusu Atakan Karazor İbiza'da tutuklandı.

Haberler - ntv.com.tr 12.06.2022 - 11:33

Atakan Karazor İbiza'da tutuklandı

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'da forma giyen Türk oyuncu Atakan Karazor İbiza'da tutuklandı.

Bazı basın organları oyuncunun 18 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiğini yazdı.

25 yaşındaki ortasahanın kulübü Stuttgart ise konu ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak tutuklanmayı doğruladı.

Atakan Karazor bu sezon Bundesliga'da 24 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

KULÜBÜ KABUL ETMEDİ

Stuttgart yaptığı paylaşımda tutuklanmayı doğrulamasına karşın yapılan suçlamaları kabul etmedi ve avukatlarının sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

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