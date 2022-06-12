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Bundesliga'da forma giyen Türk oyuncu Atakan Karazor İbiza'da tutuklandı.

Bazı basın organları oyuncunun 18 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiğini yazdı.

25 yaşındaki ortasahanın kulübü Stuttgart ise konu ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak tutuklanmayı doğruladı.

Atakan Karazor bu sezon Bundesliga'da 24 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

KULÜBÜ KABUL ETMEDİ

Stuttgart yaptığı paylaşımda tutuklanmayı doğrulamasına karşın yapılan suçlamaları kabul etmedi ve avukatlarının sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

#VfB-Mittelfeldspieler Atakan #Karazor ist in seinem Urlaub auf Ibiza festgenommen worden. Er bestreitet jede strafbare Handlung. Der VfB ist mit seinen Anwälten in ständigem Kontakt.

🗞️👇 Zur Meldung: https://t.co/PsYGfJEZ8g — VfB Stuttgart (@VfB) June 11, 2022

"3 KARŞILAŞMA OYNADIK, 12 GOL ATTIK, DAHA NE İSTİYORUZ"