Atakan Karazor kimdir? A Milli Takım'a ilk kez katılan Atakan Karazor hangi mevkide oynuyor?

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 yılında Almanya'nın Essen şehrinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı Alman profesyonel futbolcudur.



Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giymektedir.



Üst düzey kariyerine Borussia Dortmund II'de başladı ve ardından 2. Bundesliga'da iki sezon Holstein Kiel'de oynadı.



2019 yılında Stuttgart'a katıldı ve ilk sezonunda Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.



Atakan Karazor'un A Milli Takım'a kazandırılması için gerekli prosedürler tamamlandı. Stuttgart kaptanı, Montella'nın çağrısı ile ekim ayında milli formayı giyebilir.



Transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri 12 milyon eurodur.