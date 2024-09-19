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Atakan Karazor kimdir? Milli Takım'ın yeni yıldızı Atakan Karazor kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Atakan Karazor, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı gösterdiği performansla dikkat çeken Atakan Karazor'un vatandaşlık işlemleri tamamlandı. Karazor, Montella'nın talebiyle birlikte A Milli Takım forması giyebilecek. Peki, Atakan Karazor kimdir? Milli Takım'ın yeni yıldızı Atakan Karazor kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Atakan Karazor kimdir? Milli Takım'ın yeni yıldızı Atakan Karazor kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 yılında Almanya'nın Essen şehrinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı Alman profesyonel futbolcudur.

Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giymektedir.

Üst düzey kariyerine Borussia Dortmund II'de başladı ve ardından 2. Bundesliga'da iki sezon Holstein Kiel'de oynadı.

2019 yılında Stuttgart'a katıldı ve ilk sezonunda Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.

Atakan Karazor'un A 'a kazandırılması için gerekli prosedürler tamamlandı. Stuttgart kaptanı, Montella'nın çağrısı ile ekim ayında milli formayı giyebilir.

Transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri 12 milyon eurodur.

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