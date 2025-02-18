Atalanta-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Club Brugge maçına geri sayım başladı. Belçika ekibi Club Brugge'nin Atalanta'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında bir üst tura çıkmak adına mücadele edecek. Ev sahibi ekipte Sead Kolasinac ve Ibrahim Sulemana sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekken, Club Brugge'da ise Bjorn Meijer sakatlık nedeniyle sahada olmayacak. İşte, Atalanta-Club Brugge maçı hakkında bilgiler...

ATALANTA-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Atalanta-Club Brugge maçı, bu akşam saat 23.00'te oynanacak.



Karşılaşma, TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Atalanta: Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui



Club Brugge: Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla