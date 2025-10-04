Atalanta - Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Atalanta ev sahibi avantajını kullanarak Como karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Como ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



ATALANTA COMO MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Atalanta - Como mücadelesi bugün (4 Ekim) saat 21.45’de başlayacak.



Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

