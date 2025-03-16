Atalanta - İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Serie A’da bu sezon İnter gösterdiği performansla şampiyonluğun en önemli adayı konumunda, Mavi-siyahlılar, ligin en golcü takımlarından olurken etkili savunma hattıyla güven veriyor. Atalanta ise Napoli’nin hemen üçüncü sırada bulunurken şampiyonluk yarışına ortak olmak için sahaya çıkacak. Gasperini yönetimindeki ev sahibi ekipte Cuadrado, Scamacca, Sulemana gibi isimler sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.



ATALANTA - İNTER MAÇI NE ZAMAN?



İtalya’da 29. hafta mücadelesinde Atalanta ve İnter karşı karşıya gelecek. Dev mücadele bugün (16 Mart) saat 22.45’te başlayacak. Bergamo'da, bulunan Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Inter bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken 61 puan topladı ve Napoli ile birlikte zirveyi paylaşıyor.



Atalanta ise geride kalan 28 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken İnter’le birlikte sezonun geri kalan kısmında en golcü takım konumunda.

