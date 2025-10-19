Atalanta - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Atalanta - Lazio maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Lazio yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



ATALANTA - LAZİO MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da Atalanta - Lazio karşı karşıya geliyor Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 19.00’ da başlayacak. Mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

