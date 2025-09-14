Atalanta - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)
İtalya Seria A’da kritik mücadelede Atalanta ve Lecce kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Atalanta, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Atalanta - Lecce mücadelesi için geri sayım başladı. Lecce zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Atalanta - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ATALANTA - LECCE MAÇI NE ZAMAN?
İtalya’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Atalanta ve Lecce kozlarını paylaşacak. Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 16.00’da başlayacak ve Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.