Atalanta - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)
İtalya Serie A’da haftanın kritik maçında Atalanta ve Lecce kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ev sahibi Atalanta bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Peki Atalanta - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya’nın önemli takımlarından Atalanta, Lecce’yi konuk ediyor. Atalanta yıldız oyuncularıyla, Lecce karşısında üç puan almayı hedefliyor. Atalanta geride kalan maçlarda 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip Lecce ise son beş karşılaşmada kazanamadı. Atalanta - Lecce maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
ATALANTA - LECCE MAÇI NE ZAMAN?
Serie A’da heyecan Atalanta - Lecce karşılaşmasıyla devam ediyor.Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Nisan Pazar günü saat 21.45’de başlayacak ve S Sports Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Atalanta geride kalan 33 maçta 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan sıralamasında üçüncü basamakta yer alıyor.
Lecce ise 26 puan toplarken 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.
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