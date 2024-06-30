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Atalanta Nicolo Zaniolo için fiyat yükseltti

Atalanta, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a yaptığı kiralama teklifini 3 milyon eurodan 5 milyon euroya, olası bonservis bedeli ve bonuslar için yaptığı teklifini de 15-16 milyon euro seviyelerine çıkardı.

Atalanta Nicolo Zaniolo için fiyat yükseltti

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo, 'a geri döndü.

Sarı-kırmızılılarda gelecek sezon planlamasında yer almayan İtalyan futbolcu için Atalanta yeni bir teklif yaptı.

Alfrodo Pedulla'nın haberine göre, Bergamo ekibi kiralama teklifini 5 milyon euroya, satın alma opsiyonunu ise 15-16 milyon euro seviyelerine çıkardı.

Ayrıca haberde bir başka Serie A ekibi Fiorentina'nın da transferde istekli olduğu belirtilirken, Zaniolo'nun Atalanta'da teknik direktör Gasperini ile çalışmak istediği kaydedildi.

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