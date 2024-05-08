Atalanta-Olimpik Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Olimpik Marsilya maçına geri sayım başladı. İtalya temsilcisi Atalanta ise Fransa ekibi Olimpik Marsilya'yı 1-1 beraberlikle biten ilk maçın rövanşında Bergamo şehrindeki Gewiss Stadı'nda konuk edecek. İşte, Atalanta-Olimpik Marsilya hakkında bilgiler...



Atalanta-Olimpik Marsilya maçı, 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak.



Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.



UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI



UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.



