Atalanta-Olimpik Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Olimpik Marsilya maçına geri sayım başladı. İtalya temsilcisi Atalanta ise Fransa ekibi Olimpik Marsilya'yı 1-1 beraberlikle biten ilk maçın rövanşında Bergamo şehrindeki Gewiss Stadı'nda konuk edecek. İşte, Atalanta-Olimpik Marsilya hakkında bilgiler...
Atalanta-Olimpik Marsilya maçı, 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak.
Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI
UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.
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