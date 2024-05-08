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Atalanta-Olimpik Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde Atalanta-Olimpik Marsilya ve Bayer Leverkusen-Roma maçları oynanacak. Futbolseverlerin gözü şimdi bu maçlarda olacak. Peki, Atalanta-Olimpik Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Olimpik Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Olimpik Marsilya maçına geri sayım başladı. İtalya temsilcisi Atalanta ise Fransa ekibi Olimpik Marsilya'yı 1-1 beraberlikle biten ilk maçın rövanşında Bergamo şehrindeki Gewiss Stadı'nda konuk edecek. İşte, Atalanta-Olimpik Marsilya hakkında bilgiler...

Atalanta-Olimpik Marsilya maçı, 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI

UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.

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