Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Real Madrid maçına geri sayım başladı. Avrupa'da üst üste iki yenilgi alan Real Madrid, İtalya ekibi Atalanta karşısında çıkışa geçmek istiyor. Son olarak La Liga'da Girona deplasmanında sahadan 3-0 galip ayrılarak moral depolayan eflatun beyazlılar, bu maçtan da üç puan alarak ülkelerine dönmek istiyor. Öte yandan milli yıldız Arda Güler'in maçta forma giyip giymeyeceği de futbolseverlerce merak ediliyor. İşte, Atalanta-Real Madrid maçı hakkında bilgiler...



ATALANTA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya gelecek.



Atalanta-Real Madrid maçı, 10 Aralık Salı günü TSİ ile 23:00'te başlayacak.



Stadio di Bergamo'da oynanacak Atalanta-Real Madrid maçı, Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.



REAL MADRİD BEKLENTİLERİN GERİSİNDE



Şampiyonlar Ligi'nde 24. sırada yer alan Real Madrid, geride kalan 5 haftalık süreçte 6 puan toplayabildi.



Ev sahibi Atalanta ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 11 puana sahip Atalanta ise 5. sırada.



ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?



La Liga'da son olarak Girona deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Arda Güler'in, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta deplasmanında da mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.