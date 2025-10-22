Atalanta - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Atalanta - Slavia Prag maçıyla devam ediyor. Slavia Prag yıldız isimleriyle deplasmandan puan veya puanlarla dönmeye çalışacak. Peki Atalanta - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



ATALANTA - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün dikkat çeken mücadelesinde Atalanta - Slavia Prag karşı karşı karşıya geliyor.



22 Ekim Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak mücadele Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak ve tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

