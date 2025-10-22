Atalanta - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki bir numaralı organizasyonunda Atalanta - Slavia Prag kozlarını paylaşıyor. Atalanta ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Peki Atalanta - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
ATALANTA - SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün dikkat çeken mücadelesinde Atalanta - Slavia Prag karşı karşı karşıya geliyor.
22 Ekim Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak mücadele Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak ve tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
