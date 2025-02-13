Atalanta'da Halil Umut Meler öfkesi: Uzatmalardaki penaltı ile kaybettiler

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu akşamki müsabakaların ardından ilk maçlar tamamlandı. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği Club Brugge - Atalanta maçında ev sahibi ekip son dakikada bulduğu penaltıyla 2-1 İtalyan ekibini yendi. Maçın 15. dakikada Ferran Jutgla ile Club Brugge öne geçti. 41. dakikada Atlanta'ya beraberliği Mario Pasalic'in golü getirdi. 90+4. dakikada Gustaf Nilsson'un penaltıdan kaydettiği gol Belçika ekibini galibiyete taşıdı.

PENALTI TARTIŞMASI Maçın 90+2'in dakikasında yaşanan pozisyonda tereddütsüz penaltı noktasını gösteren Halil Umut Meler, tartışmalara yol açtı. Penaltı kararına sinirlenen Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, golün ardından soyunma odasına gitti.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tutbolcular Halil Umut Meler'in etrafını sararak tepki gösterdi. Bu sırada iki takım oyuncuları arasında da tansiyon yükseldi.

"BU FUTBOL DEĞİL" Atalanta teknik direktörü Gasperini, "Futbol, futbol olmaktan farklı bir yere doğru gidiyor. Futbolcular aldıkları her temasta, hakemi kandırabilmek için bağırıp kendilerini yere atıyorlar. Futbol bu değil." diye konuştu.