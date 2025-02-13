Atalanta'da Halil Umut Meler öfkesi: Uzatmalardaki penaltı ile kaybettiler
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Club Brugge, Atalanta'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi Belçika takımı uzatama dakikalarındaki penaltı ile kazandı. Penaltı kararı sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'e Atalanta tarafında büyük öfke vardı. Maçın ardından konuşan Atalantalı oyuncu Charles De Ketelaere, "Hakem, çok kibirliydi." dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu akşamki müsabakaların ardından ilk maçlar tamamlandı.
Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği Club Brugge - Atalanta maçında ev sahibi ekip son dakikada bulduğu penaltıyla 2-1 İtalyan ekibini yendi.
Maçın 15. dakikada Ferran Jutgla ile Club Brugge öne geçti. 41. dakikada Atlanta'ya beraberliği Mario Pasalic'in golü getirdi. 90+4. dakikada Gustaf Nilsson'un penaltıdan kaydettiği gol Belçika ekibini galibiyete taşıdı.
PENALTI TARTIŞMASI
Maçın 90+2'in dakikasında yaşanan pozisyonda tereddütsüz penaltı noktasını gösteren Halil Umut Meler, tartışmalara yol açtı. Penaltı kararına sinirlenen Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, golün ardından soyunma odasına gitti.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tutbolcular Halil Umut Meler'in etrafını sararak tepki gösterdi. Bu sırada iki takım oyuncuları arasında da tansiyon yükseldi.
"BU FUTBOL DEĞİL"
Atalanta teknik direktörü Gasperini, "Futbol, futbol olmaktan farklı bir yere doğru gidiyor. Futbolcular aldıkları her temasta, hakemi kandırabilmek için bağırıp kendilerini yere atıyorlar. Futbol bu değil." diye konuştu.
"HAKEM ÇOK KİBİRLİ"
Maçın ardından konuşan Atalantalı Charles De Ketelaere ise, "Hakem , çok kibirliydi. 100 kişiye sorsanız, hiçbiri bunun penaltı olduğunu söylemez." dedi.
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